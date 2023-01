Valle dell’Irno: progetto smart village che coinvolgerà 9 comuni

Smart village nell’area dell’Irno – Cavese, è il progetto portato avanti dal gruppo di Azione Locale in collaborazione con il Gal terra è vita. Il gruppo attua e porterà avanti la strategia di sviluppo 2023 – 2027 per il territorio al fine di valorizzarne le eccellenze naturalistiche, gastronomiche, imprenditoriali e tanto altro ancora.

Il progetto

Con quattro bandi dal valore totale di un milione di euro – come riporta vocedistrada.it – verrà portata avanti una strategia comune di sviluppo che riguarda tutto il territorio preso in considerazione. Un’opportunità unica e da non sprecare assolutamente.