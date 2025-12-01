Giornata prevenzione Fisciano: visite e donazioni

di Mohame Lamine Dabo

La giornata prevenzione Fisciano organizzata dall’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” ha registrato una partecipazione significativa, trasformando la domenica in un momento dedicato alla cura della salute e alla solidarietà. Presso la sede di Lancusi si sono svolte infatti due attività molto attese: le visite urologiche gratuite curate dal dottor Gaetano Sessa e le donazioni di sangue coordinate dai volontari del VOOS (Volontari Ospedalieri Sangue Salerno). Per ulteriori informazioni sulle campagne di prevenzione è possibile consultare il sito del Ministero della Salute.

Numerose persone hanno aderito all’iniziativa, contribuendo a una giornata ricca di impegno civile e sensibilizzazione. Sono state effettuate circa 20 donazioni di sangue, un gesto di grande valore che può contribuire a salvare vite e sostenere le strutture sanitarie del territorio. Parallelamente, i partecipanti di sesso maschile hanno avuto l’opportunità di sottoporsi alle visite urologiche gratuite, con circa 30 controlli effettuati nel corso della mattinata.

Solidarietà, prevenzione e volontariato al centro della giornata

La giornata prevenzione Fisciano ha visto il contributo fondamentale dei volontari dell’associazione, tra cui Sossio Sessa e Vincenzo Sessa, supportati da diversi membri della realtà territoriale. L’iniziativa è stata organizzata con attenzione e professionalità, garantendo accoglienza, assistenza e una gestione ordinata dei flussi di partecipanti.

A nome dell’associazione, Vincenzo Sessa ha voluto esprimere parole di gratitudine: «Ringrazio sentitamente il dottor Gaetano Sessa per la sua disponibilità e competenza, e tutti i volontari che hanno lavorato con dedizione per il successo dell’iniziativa. Un grazie speciale ai membri del VOOS, guidati dal dottor Gaetano Fasolino, per il supporto nell’organizzazione delle donazioni di sangue».

Donare e prevenire: un gesto che può cambiare la vita

Durante la giornata prevenzione Fisciano, Sossio Sessa ha ricordato quanto sia importante prendersi cura della propria salute attraverso controlli regolari e attività di prevenzione: «La prevenzione è fondamentale per individuare in tempo eventuali problemi e affrontarli con serenità. Ringrazio chi ha scelto di donare il sangue e chi si è sottoposto alle visite urologiche: si tratta di gesti che dimostrano altruismo e sensibilità verso il prossimo».

L’iniziativa si inserisce nell’impegno costante de “La Solidarietà” nel promuovere attività che mettano al centro la tutela della salute, la cultura della prevenzione e il valore della donazione. Per approfondire il tema della donazione del sangue è possibile visitare la pagina ufficiale del Centro Nazionale Sangue.



