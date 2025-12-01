Tentato Furto Notturno alla Cassa Automatica della Banca Credito Campania a Salerno

di Mohame Lamine Dabo

Nella notte appena trascorsa, un tentato furto ai danni della cassa automatica dell’istituto di credito “Banca Credito Campania”, situata in via Silvio Baratta nel rione Irno a Salerno, è stato sventato grazie al pronto intervento dei Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno. La tempestiva azione delle Forze Dell’ordine è stata possibile grazie a una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, che ha permesso di intervenire prima che il crimine fosse consumato.

Le indagini sono in corso per identificare i responsabili di questo atto criminoso, ma nel frattempo le forze dell’ordine invitano la cittadinanza a rimanere vigile e a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta, per contribuire a garantire la sicurezza della comunità.

La collaborazione tra i cittadini e le forze di polizia si è rivelata fondamentale per evitare che un grave reato venisse compiuto, confermando ancora una volta l’importanza di una rete di sicurezza attenta e pronta ad agire.