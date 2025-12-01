1 Dicembre 2025 - 10:45

Tentato Furto Notturno alla Cassa Automatica della Banca Credito Campania a Salerno

Nella notte appena trascorsa, un tentato furto ai danni della cassa automatica dell’istituto di credito “Banca Credito Campania”, situata in via Silvio Baratta nel rione Irno a Salerno, è stato sventato grazie al pronto intervento dei Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno. La tempestiva azione delle Forze Dell’ordine è stata possibile grazie a una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, che ha permesso di intervenire prima che il crimine fosse consumato.

Le indagini sono in corso per identificare i responsabili di questo atto criminoso, ma nel frattempo le forze dell’ordine invitano la cittadinanza a rimanere vigile e a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta, per contribuire a garantire la sicurezza della comunità.

La collaborazione tra i cittadini e le forze di polizia si è rivelata fondamentale per evitare che un grave reato venisse compiuto, confermando ancora una volta l’importanza di una rete di sicurezza attenta e pronta ad agire.