Giovanni Nuti musica “Lirica Antica” di Alda Merini

di Riccardo Manfredelli

Brano che accompagna l’emozionante finale di “Folle d’Amore – Alda Merini”, tv-movie di Roberto Faenza in onda lo scorso giovedì 14 marzo su Raiuno, è disponibile in streaming e in digital download “Lirica Antica”, interpretato e composto da Giovanni Nuti a partire da una delle poesie più significative di Alda Merini.

Iniziato nel 1993, il “matrimonio artistico” tra Giovanni Nuti e Alda Merini è andato avanti per ben sedici anni («un viaggio straordinario di pura ispirazione e condivisione creativa») tra il palcoscenico e la sala di incisione, raccolti nel cofanetto “Accarezzami musica” – Il canzoniere di Alda Merini”, pubblicato il 20 ottobre 2017 e contenente 6 cd, un dvd, ben 114 canzoni (di cui 13 inedite), 21 brani con Alda Merini recitante e 29 duetti con artisti ospiti.

Esattamente trent’anni prima di “Lirica Antica, nel 1994 Giovanni Nuti aveva già musicato un altro componimento di Alda Merini, I Sandali, nella tracklist dell’album “Disordinatevi” da lì cominciando a sdoganare presso il grande pubblico i versi della poetessa milanese, che hanno potuto contare in Europa sulle voci e le interpretazioni di Milva (alla Rossa e a Merini, Giovanni Nuti ha dedicato inoltre lo spettacolo “Ed io tra di voi” , in cartellone dal 2022), Lucia Bosè, Monica Guerritore, Carla Fracci e Valentina Cortese.