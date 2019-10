Tanta montagna, partenza dall’estero e il ritorno del Meridione: grande attesa per il Giro d’Italia 2020

Pronti, via: la corsa Rosa più amata dagli italiani si arricchisce di un nuovo, spettacolare tassello della sua storia centenaria. Si alza il sipario, infatti, sul programma del Giro D’Italia 2020 e sono tante le curiosità e le novità che soddisfaranno i tanti appassionati, del Belpaese e non.

Dal 9 al 31 maggio alcuni tra i migliori ciclisti del mondo percorreranno i 3.579,8 chilometri previsti da questa edizione: il percorso sarà composto da 21 tappe, tre cronometro individuali (per un totale di 58,8 km), sei tappe velocisti, sette tappe di difficoltà media e cinque di alta montagna. Saranno, infatti, ben 45mila i metri di dislivello totale della corsa, con 7 arrivi in salita ad alto coefficiente di difficoltà.

Per la 14esima volta nella storia della competizione, il Giro prenderà il via all’estero, in particolare a Budapest, capitale dell’Ungheria: sarà proprio in terra magiara che si svolgeranno le prime tre tappe, compreso la prima tappa a cronometro che inaugurerà la corsa.

Dopo la parentesi ungherese, l’Italia riabbraccerà i corridori a partire dalla Sicilia: dopo le polemiche dello scorso anno, torna, infatti, il Meridione nella mappa rosa e lo fa in grande stile.

Tra paesaggi spettacolari e varietà d’altitudine, la carovana risalirà lo stivale dal versante adriatico, fino a terminare la propria corsa nella crono finale da Cernusco sul Naviglio a Milano del 31 maggio.

La settimana finale, indicata dagli addetti ai lavori come una delle più interessanti degli ultimi anni, vedrà i ciclisti affrontare prove come la frazione di montagna di Madonna di Campiglio, il Passo dello Stelvio con arrivo inedito ai Laghi di Cancano, e la tappa numero 20 con il colle dell’Agnello, Izoard e Monginevro prima dell’arrivo a Sestrière.

