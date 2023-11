Giulia Tramontano, istituito l’Ambrogino d’Oro alla memoria

di Antonio Jr. Orrico

Una commemorazione doverosa. Il Comune di Milano, quest’anno, ha deciso di conferire l’Ambrogino d’Oro alla memoria a Giulia Tramontano. La massima onorificenza concessa dal Comune di Milano andrà quindi alla ragazza uccisa con 37 coltellate dal suo compagno Alessandro Impagniatello. Giulia era incinta del settimo mese del loro bambino. A decidere di conferire il premio, è stata la commissione di Palazzo Marino, che si è riunita per decidere i riconoscimenti di quest’anno.

Come sempre, anche quest’anno i riconoscimenti saranno consegnati il prossimo 7 Dicembre, ovvero la giornata del patrono di Milano, Sant’Ambrogio. La decisione arriva a pochi giorni dal via ufficiale del processo, la cui prima udienza per la morte di Giulia Tramontano si terrà il prossimo 18 Gennaio. La commissione ha anche deciso tutti gli altri nomi a cui andrà l’onorificenza. Altro Ambrogino alla memoria andrà ad Angelo Chessa, primario di ortopedia, figlio di Ugo, comandante del traghetto Moby Prince al largo di Livorno nel 1991.

Sarà premiata il 7 dicembre anche Ilaria Lamera, la studentessa che ha dato il via alla protesta contro il caro affitti dormendo in tenda davanti al Politecnico di Milano. Con lei ci sarà anche Amalia Ercoli Finzi, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica, Giuseppe De Bellis, direttore di SkyTg24, Silvia Vegetti Finzi, psicologa e pedagogista, Giacinto Siciliano, direttore del carcere di San Vittore, Francesca Pasinelli, direttore generale della Fondazione Telethon.