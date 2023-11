Salerno, sosta selvaggia: 50mila multe in 11 mesi

di Rita Milione

Sono ben 50.332 le multe effettuate nel territorio di Salerno da gennaio a novembre 2023. Una media – come riporta il quotidiano Il Mattino – di 4.575 multati al mese; 152 i sanzionati ogni giorno che cedono al rito della doppia fila.

Zona orientale e zona Irno sono le più sanzionate ma non mancano disagi anche nel Centro storico. La mappa delle strade super multate vede in primis Largo Plebiscito, dove lunedì pomeriggio un mezzo del 118 ha dovuto faticare per farsi spazio tra le auto.