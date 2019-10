Inizia oggi il tour in bici di Giuseppe Russo per ricordare Nadia Toffa. La sorella Mara Toffa: “Nadia sarà il tuo angioletto”

Prende oggi il via il tour in bici di Giuseppe Russo in direzione Taranto. La partenza è prevista per domani alle 8:30 da Bergamo, dove il biker risiede dal 2015. La pedalata fino alla Puglia è per ricordare Nadia Toffa. Alla presentatrice, scomparsa lo scorso agosto per un tumore, sarà intitolata l’Unità Operativa di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale tarantino. Su iniziativa dello stesso Giuseppe Russo è partita anche una raccolta fondi. Per effettuare la donazione l’IBAN è IT 04 Y 08940 52930 000010031032, BCC Bergamasca e orobica. La causale dovrà essere: “Liberalità per i bambini di Taranto“.

Il ciclista è stato ospitato dalla famiglia Toffa e dichiara: “Mi hanno ospitato e augurato di fare una bellissima pedalata per arrivare a Taranto. Una lunga chiacchierata, mi hanno fatto delle raccomandazioni e parlato a lungo di Nadia“. Scrive Giuseppe Russo sulla sua pagina Facebook per la raccolta fondi: “Statemi vicino anche voi e mi raccomando confido nel vostro buon cuore per una piccolissima donazione a favore del reparto oncologico pediatrico di Taranto . Le mie emozioni sono davvero tante. Un mix di sentimenti che sovrastano i miei pensieri, paure, ansie, felicità, preoccupazioni, gioie … in molti mi hanno chiesto, ”sei pronto?” … ”si sono pronto” perché a dir la verità il mio unico pensiero sono quei piccoli che il 12 ottobre raggiungerò con tutte le mie forze“.

