Gocce: esce oggi l’album di debutto di M.E.R.L.O.T

Esce oggi “Gocce”, l’album di debutto di M.E.R.L.O.T, cantautore che con le sue parole mette in musica il vissuto della generazione Z, disponibile su tutte le piattaforme e negli store digitali, nonché in formato cd standard nei negozi tradizionali e in versione autografata a questo link.

“Gocce” è il punto di arrivo di un percorso lungo più di due anni durante il quale M.E.R.L.O.T, in un viaggio all’insegna dell’esplorazione di sé, dei suoni e delle parole che gli permettono di esprimere il suo mondo e quello dei giovani ventenni, ha pubblicato una serie di singoli – che nel complesso ad oggi hanno totalizzato oltre trenta milioni di stream confermandosi stabilmente nelle playlist più ascoltate dai suoi coetanei – sei dei quali confluiscono nel disco insieme a quattro brani inediti.

Nel mondo musicale di M.E.R.L.O.T, Gocce intese come elementi minuscoli che possono però fare la differenza, come far traboccare un vaso o creare oceani immensi se unite ad altre. Per M.E.R.L.O.T, le canzoni possono essere cose piccole ma che passando dall’orecchio arrivano al cuore e cambiano tutto.

Questa la tracklist di “Gocce”:

1. Sparami Nel Petto

2. Lacrime Da Bere

3. Diamanti (Inedito)

4. Denti

5. Ventitré

6. Sognatori In Fabbrica (Inedito)

7. Ma Dai

8. Roxanne (Inedito)

9. Alieni

10. Angeli Stanchi (Inedito)

Nel mese di ottobre M.E.R.L.O.T torna sul palco, dopo un’estate live in tutta Italia, per due concerti esclusivi nei club, domenica 9 ottobre all’Arci Bellezza di Milano e Mercoledì 12 ottobre al Monk di Roma. I live saranno l’occasione per M.E.R.L.O.T accompagnato da una band di quattro musicisti, di proporre dal vivo i brani raccolti in Gocce.

I biglietti per i concerti, prodotti da BPM Concerti, sono disponibili subpmconcerti.com. Per accedere allo show presso l’Arci Bellezza di Milano è necessario essere in possesso della Tessera ARCI.