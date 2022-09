Chi sono i più ricchi del mondo? Ecco la classifica 2022

Ogni anno da marzo 1987 la rivista statunitense Forbes pubblica una lista delle persone più ricche del mondo in miliardi di dollari statunitensi. Il valore netto totale di ogni individuo della lista è stimato e viene citato in dollari statunitensi, in base al loro patrimonio documentato e alla contabilizzazione del debito. Nel 2021 Mark Zuckerberg era l’unica persona nella lista dei primi 30 miliardari con meno di 40 anni.

Chi sono i più ricchi del mondo? La celebre rivista sul mondo dell’economia e della finanza nata in America Forbes ha stilato una classifica dei super ricchi, da quello col patrimonio più alto a quello più “basso”: al momento, il più ricco del mondo è Elon Musk, con un patrimonio che ammonta a 219 miliardi di dollari.

Il secondo più ricco del mondo è l’imprenditore e informatico statunitense Jeff Bezos, con un patrimonio di 171 miliardi di dollari. Dopo di lui troviamo l’imprenditore francese, Bernard Arnault, proprietario di LVMH, la più grande compagnia di Francia, con un patrimonio che ammonta a 158 miliardi di dollari. Quarto posto dedicato invece a Bill Gates con 129 miliardi di dollari.

Ch sono i più ricchi d’Italia 2022?

Al primo posto troviamo la famiglia Ferrero: con più di 36 miliardi di dollari, si situa al 36esimo posto della classifica globale. Al secondo posto abbiamo la famiglia Del Vecchio con un patrimonio che ammonta sui 27 miliardi, si situa al 52esimo posto. Alla 296esimo posto troviamo la famiglia Armani e per concludere, la famiglia Berlusconi con 7 miliardi di patrimonio si trova alla 376esima posizione.