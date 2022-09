Tre anni dopo l’uscita di 23 6451, torna thasup, con un serie di cambiamenti che partono dal mondo circostante e atterrano sull’artista: con un nuovo approccio musicale e un nuovo nome d’arte, pubblica oggi il suo secondo album in studio. È fuori ora “[email protected]+ ere [email protected]”, una porta aperta verso il mondo di thasup. Una porta non solo metaforica, visto che grande parte del comunicazione del disco e lo svelamento delle parti fondamentali del progetto è stata pensata proprio in alcuni luoghi fisici.

È il caso, per esempio, del thahouse, aperto a Milano per quattro giorni, che ha permesso ai fan di entrare fisicamente nel ricostruzione della base creativa dell’artista, scoprendo anche i quattro feat non ancor annunciati di questo nuovo disco.

Queste tutte le collaborazioni presenti nel progetto: Coez, Mara Sattei, Tiziano Ferro, Shiva, Rkomi, Tananai, Pinguini Tattici Nucleari, Lazza, Sfera Ebbasta, Salmo, Rondodasosa.

Il 15 novembre 2019 usciva 23 6451 il primo disco di thasup. Oggi, praticamente 36 mesi dopo, il mondo la fuori è cambiato radicalmente, la musica anche.

Come lo stesso thasup ha dichiarato: “Questo disco si chiama “[email protected]++ere [email protected]” perché, chi mi conosce lo sa, riesco spiegarmi meglio con la musica, piuttosto che parole. È una di quelle cose che impari ad accettare col tempo, solo lavorandoci, uno di quei difetti che se sai come far diventare un pregio. Sono sicuro, per esempio, che molti di quelli che ascolteranno il disco riusciranno immedesimarsi nelle mie frasi, sentirsi meno soli, proprio come è successo me con i miei artisti preferiti. L’obiettivo dell’album, è proprio questo. Anche per questo spero che questo disco arrivi quante più persone possibili: nei miei periodi più bui probabilmente avrei trovato conforto in un album come questo, spero che abbi lo stesso effetto su chi lo ascolta.”

Il progetto è stato anticipato, il 23 settembre, dal singolo [email protected]@.

Di seguito la tracklist completa di [email protected]++ere [email protected]: