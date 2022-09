Manca solo una settimana all’uscita di “[email protected]++ere [email protected]”, il secondo disco di thasup, uno degli ultimi fenomeni della scena urban italiana, esploso nel 2020 con il suo avatar animato grazie all’album 23 645.

Si tratta del secondo singolo che va ad anticipare l’uscita di “[email protected]++ere [email protected]”, dopo il rilascio del brano “s!r!”, il feat che vede la partecipazione di Lazza e Sfera Ebbasta, e che andrà a comporre la quattordicesima traccia del disco.

Di recente, thasup ha anche rivelato alcuni dei nomi che figureranno nel nuovo album, in uscita il 30 settembre. Tra questi ci sono: Rkomi, i Pinguini Tattici Nucleari, Tananai, Coez, Rondodasosa. Di tutte le 20 tracce che saranno presenti nell’album, vi sono altri 5 feat che non sono ancora stati rivelati. Chissà se, nel corso di questa settimana, thasup rivelerà la loro identità o se l’arcano sarà svelato solo con l’uscita effettiva di [email protected]++ere [email protected]

Molto probabile è invece una collaborazione con Mara Sattei, sorella di thasup e già presente a ripetizione nelle radio grazie alla hit estiva La Dolce Vita con Tananai e Fedez. Chissà se è stata la Sattei a mettere in contatto thasup e il cantante di “Sesso Occasionale”.

Clicca qui per ascolta “[email protected]@”.

Testo di “[email protected]@” di thasup

Pa pa pa pa pa pa pa pa pa

Pa pa pa pa pa pa pa pa pa

Pa pa pa pa pa pa pa pa pa

Ok

Ioooo ok

Hooo, ho lei

Se fa-a-a te i pezzi di quelli fake

Io ho solo lei, ho solo lei

Se ho qualche dubbio e

Poi mi chiudo come non lo fosse ma

È tutto

Okappa, pa pa pa pa pa

Okappa, pa pa pa pa pa

Okappa, pa pa pa pa pa

È tutto

Okappa, pa pa pa pa pa

Okappa, pa pa pa pa pa

Okappa, pa pa pa pa pa

Lei chiede troppo anche, sincero, yea

Mi dà del morto coi tuoi fra, yea ea

Non mi fotte del sentiero, eh yea

E c’ho pensato di già

E non ho tempo di fare il toy boy

Come vuoi tu uh

Ma non sono voi

Ma io sarò mai te per dei coins

Quelli non faranno per me mai, no

Non vendo, oh oh, tempo

Non l’avrò indietro, mai ce l’avrò, bro

Ioooo ok

Hooo, ho lei

Se fa-a-a te i pezzi di quelli fake

Io ho solo lei, ho solo lei

Se ho qualche dubbio e

Poi mi chiudo come non lo fosse ma

È tutto

Okappa, pa pa pa pa pa

Okappa, pa pa pa pa pa

Okappa, pa pa pa pa pa

È tutto

Okappa, pa pa pa pa pa

Okappa, pa pa pa pa pa

Okappa, pa pa pa pa pa