Oroscopo Paolo Fox Sabato 24 Settembre 2022: Gemelli pensieroso

Torna il consueto appuntamento giornaliero con l’oroscopo Paolo Fox. Amore, lavoro, salute e fortuna segno per segno nelle previsioni di uno degli astrologhi più amati. Di seguito le previsioni per i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Dal punto di vista sentimentale se una persona non è quella giusta, se ci sono stati problemi bisognerà stare attenti perché Ottobre sarà un mese che non permetterà repliche. Qualsiasi cosa abbiate in mente di fare cercate di concluderla entro questo sabato, domenica potrebbe essere una giornata un po’ faticosa ma la fatica di questi giorni sarà premiata. Giove nel segno realizza una piccola grande aspirazione. Questo è un momento in cui la forza non manca.

Questo è certamente un cielo di recupero; Urano nel segno da molti anni ha spinto a portare avanti delle trasformazioni grandi. Più ci avviciniamo al prossimo anno e più ci sarà forza e vigore, è assicurata una grande capacità d’azione. Dopo un mese molto pesante o comunque confuso per i sentimenti come quello di agosto, sta per arrivare un ottobre migliore.

Questa giornata parla ancora di piccoli pensieri da superare ma certamente avete una grande grinta quindi nonostante le preoccupazioni siete sempre in vantaggio. Non è un periodo facile nei rapporti con gli altri proprio perché voi avete tante idee e non sempre gli altri vi accolgono favorevolmente. Questo è un fine settimana di emozioni e chiarimenti quindi anche se qualcosa non va per il verso giusto, è molto importante sviluppare dei progetti di lavoro che siano stimolanti.

E’ importante che voi nati del segno ritroviate serenità, non bisogna aspettare che siano gli altri a dare input positivi, la prima cosa da riconquistare è l’equilibrio interiore. Giove contrario ha rimesso in discussione tutta la situazione lavorativa. Se c’è da parlare d’amore è meglio farlo subito rispetto alla giornata di domenica questo sabato assicura maggiore comprensione secondo l’oroscopo Paolo Fox.

Avete voglia di apparire ed essere protagonisti, Giove favorevole permette di stare al centro dell’attenzione. E’ facile che anche nell’ambito del lavoro ci siano più cose da fare. Chi ha una passione deve chiedersi se davvero la desidera perché a volte il Leone si concede a metà e magari si accontenta di circondarsi di ammiratori senza concedere nulla di più.

La grande forza che arriva da Venere e dalla Luna in questa giornata di sabato va sfruttata al meglio. Si aprono orizzonti importanti. Siete da sempre appassionati non solo alla ricerca interiore ma anche ad una sorta di indagine psicologica che riguarda le persone che vi circondano. Attenzione che qualcuno non approfitti della tua capacità logica e buona volontà. Scegliete bene le vostre alleanze e amicizie.

