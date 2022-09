Rasmus Højlund, la stellina danese conquista la Serie A

Ogni anno ci sono tante squadre che provano a scoprire giovani talenti in giro per il mondo. Questo è il lavoro dello scouting, cercare delle pepite d’oro da segnalare ai propri club, per poi farli valorizzare. Una ricerca continua, un viaggio porta gli addetti ai lavori a perlustrare ogni angolo del mondo. Perché si sa, il calcio non ha longitudine ne latitudine, quindi i nuovi fenomeni possono sbocciare in qualsiasi luogo. Quest’anno un po’ tutte le squadre hanno provato a scoprire nuovi talenti, e magari a puntarci per l’immediato o per il futuro. Uno tra questi che ha colto l’attenzione dei più è Rasmus Højlund, giovane stellina danese in forza all’Atalanta.

Chi è Rasmus Højlund

Fa parte della generazione d’oro di questa Danimarca sforna talenti. Il giovane attaccante classe 2003 è una delle stelline più promettenti del panorama europeo. Nonostante la precoce età, ha già collezionato due stagioni tra i professionisti, assicurandosi anche un importante minutaggio nelle competizioni continentali. Dopo aver trascorso dieci anni nell’academy del Copenaghen, esordisce in prima squadra nel 2020 all’età di 17 anni. Nelle due stagioni nella squadra della capitale, il danese colleziona 32 gol totali prima di passare nel Gennaio 2022 al Sturm Graz, club di prima divisione austriaca. Qui Højlund si conferma di nuovo, 13 gol totali in appena sei mesi. Nell’ultima sessione di calciomercato passa all’Atalanta di Gasperini.

Stile di gioco

Rasmus Højlund è una giovane punta vecchia maniera, con un fisico imponente ed una notevole agilità. Il piede mancino rende ancor più interessante questa stellina danese. La sua capacità di attaccare velocemente l’area lo rende un continuo pericolo per le difese avversarie. Questa caratteristica, unita ai suoi 1,91 cm d’altezza lo rendo il prototipo perfetto della prima punta. Nel Sturm Graz giocava in coppia con un altro attaccante, ma grazie alla sua prestanza fisica è capace di reggere anche da solo tutto l’attacco.

La sua stagione finora

L’Atalanta quest’anno è partita davvero benissimo. I continui problemi fisici di Muriel e Zapata però hanno costretto la dirigenza a guardarsi in giro. L’età delle due punte avanza e questa unita all’addio di Ilicic ha spinto la Dea a puntare su questo giovane gioiellino. Per ora Rasmus Højlund ha collezionato già 4 presenze, di cui due da titolare e già un gol. Adesso i nerazzurri sono primi in testa alla classifica insieme al Napoli di Kvara, altro giovane che ha impressionato in questa nuova Serie A. Chissà se il danese insieme al georgiano saranno davvero le rivelazioni di quest’anno.