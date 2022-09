Oroscopo Paolo Fox Sabato 24 Settembre 2022: Scorpione riflessivo

Ecco le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 22 settembre 2022 per i segni Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Torna il consueto appuntamento giornaliero con l’oroscopo Paolo Fox. Amore, lavoro, salute e fortuna segno per segno nelle previsioni di uno degli astrologhi più amati. Di seguito le previsioni per i segni Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Alcune brutte esperienze o situazioni pesanti vissute negli scorsi mesi vi hanno insegnato quanto sia importante “mordere la vita” perché ogni giorno è prezioso. La Luna domani sarà positiva. Anche Venere dal 29 torna positiva e permette qualcosa di più. Non bisogna avere rimpianti in amore, bene concedersi liberamente all’amore, anche nel caso in cui ci sia stata una crisi secondo l’oroscopo Paolo Fox.

Di recente siete particolarmente riflessivi, soprattutto in amore. E’ importante adesso riequilibrare gli animi Cercate di capire cosa volete realmente. Lasciatevi andare di più. Relax. Vi fate troppi film, dovete vivere più tranquillamente e serenamente.

Finalmente ritrovate la pace e la serenità. Un fine settimana positivo, dunque, dopo aver vissuto momenti difficili, anche contro la vostra volontà. Siete stati nei giorni scorsi molto turbati e confusi, sia in amore che per questioni riguardanti la casa. Basta pensare al passato, sguardo rivolto al futuro.

Gli ultimi giorni sono stati frenetici e questa settimana potrebbe essere iniziata in maniera un pochino pesante perché lunedì e martedì c’è stata una Luna opposta e quindi qualcuno ha dovuto pensare di più al lavoro che al resto, cercate di ritagliare un po’ di tempo per voi. Per portare avanti i vostri progetti e favorire la vostra ambizione siete anche pronti a fare scelte drastiche.

Approfittate di questo fine settimana per staccare un po’ dai soliti impegni della routine. In amore è il caso che curiate maggiormente la vostra storia sia che sia nuova sia che sia di vecchia data. Magari può essere il momento di costruire qualcosa di speciale insieme come il matrimonio o una convivenza.

In queste ore siete particolarmente nostalgici e sottotono. Questo deriva soprattutto dal fatto che vi sentite soli e vorreste avere una persona da amare al vostro fianco. Bene il lavoro e i progetti. Insomma, potete costruire qualcosa di davvero speciale.

