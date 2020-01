Il deputato di Forza Italia ed ex Ministro Renato Brunetta ha rilanciato nelle ultime ore l’idea di un Governo di Centrodestra con Matteo Renzi

Governo di controdestra con l’appoggio e il contributo di Matteo Renzi? Secondo Renato Brunetta si, è possibile. “Si può fare. Subito, già domani, perché il popolo sovrano ha sempre ragione. Basta che Renzi si decida e faccia un governo con noi, centrodestra unito – Lega, FI, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia – e le altre forze che si potrebbero aggregare” ha dichiarato il deputato di FI ed ex Ministro nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Repubblica.

“Basta che Renzi voti con noi sulla giustizia. Lui è contro questa oscena riforma della prescrizione. A livello programmatico con Italia Viva c’è quasi perfetta coincidenza, in economia, in politica estera e in molto altro; Renzi rappresenta, da sempre, il suo ‘centro’, vicino al centrodestra. Ricordiamo tutti il suo Partito della Nazione” continua Brunetta che spiega come non si tratterebbe di “ribaltone” ma di un più esteso “patto programmatico“.

“Sarebbe un esecutivo rassicurante sul mercato e per le cancellerie europee. Un esecutivo sovranista con tanto centro dentro. Non solo gli ottimi Salvini e Meloni ma anche tanti voci pluraliste e liberali, che non spaventa i ceti medi. Possibile premier? Magari Giorgetti, oppure un altro profilo di spessore” conclude il deputato azzurro.

