Governo, manca poco a mercoledì. Cosa sta succedendo oggi?

In vista della giornata di domani, mercoledì 20 luglio 2022, che determinerà le sorti del Governo Mario Draghi è salito al Colle per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Governo: ecco cosa sta accadendo

Il premier, oggi, ha incontrato anche il segretario del Pd Enrico Letta. Il centrodestra, riunito per un vertice a Villa Grande, chiede a sua volta di vedere il presidente del Consiglio per un confronto. La Lega non sarebbe disponibile a un esecutivo che comprenda anche il M5s.

Ecco gli aggiornamenti

Ore 11:27, Draghi al Quirinale

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, stamattina si è recato al Quirinale per incontrare il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il premier è poi rientrato a Palazzo Chigi.

Ore 11:52, Lega indisponibile a governo con M5S

Secondo quanto si apprende dalla Lega, dalla riunione del leader Matteo Salvini con i suoi ministri e sottosegretari si conferma “grande compattezza: il partito è indisponibile a proseguire il lavoro con gli inaffidabili 5 Stelle e senza chiarezza. L’auspicio è garantire all’Italia soluzioni all’altezza, evitando che provocazioni, liti e figure inadatte blocchino il Paese”.

Ore 12:25, Draghi al Colle: ecco le fonti del Quirinale

L’incontro di questa mattina tra Sergio Mattarella e Mario Draghi rientra nelle consuete interlocuzioni tra presidente e premier, tanto più in fasi delicate come questa. Lo sottolineano fonti del Quirinale.

ore 12:05, Breton (Ue): Crisi governo in Italia “non è una buona notizia”

La crisi di governo in Italia “non è una buona notizia, abbiamo grande rispetto per il lavoro eccezionale portato avanti dal presidente del Consiglio Mario Draghi”. Lo ha detto il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton. “Per gestire le crisi che attraversiamo e in particolare quella energetica, serve continuità governativa e si spera che possa durare”, ha detto. “La continuità è ciò di cui abbiamo bisogno, perché i momenti che abbiamo di fronte sono complicati e dovremo mostrare molta unità e solidarietà”.

Ore 12:34 Riunione Salvini-Giorgetti e governatori Lega

È in corso una riunione, in videocollegamento, tra Matteo Salvini e tutti i governatori della Lega. Accanto al leader è presente anche il ministro e vicesegretario Giancarlo Giorgetti. Lo riferiscono fonti del partito.

Ore 14:45, Di Maio: “Direttivo della Camera M5s vuole votare la fiducia a Draghi”

“Dalle dimissioni di Draghi a oggi sono successi due fatti politici clamorosi. Le manifestazioni e gli attestati di supporto al governo Draghi affinché possa restare in carica: oltre 1600 sindaci, la società civile, gli imprenditori, la comunità finanziaria e quella internazionale. Il direttivo della Camera del gruppo M5S, oggi partito di Conte, ha espresso la volontà di votare la fiducia al governo Draghi, al di là della volontà dei vertici”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante l’assemblea congiunta di “Insieme per il Futuro.

Ore 16:01 Centrodestra, nessuna richiesta per un incontro con Draghi

Il vertice del centrodestra di governo è ancora in corso: al centro della discussione, la situazione del Paese anche se al momento non è stata formulata alcuna richiesta a Palazzo Chigi per un incontro con il premier Draghi.