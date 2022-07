Tropicana: il singolo viene certificato disco d’oro

Incredibile il successo di “Tropicana”, il nuovo singolo di Boomdabash feat Annalisa che viene certificato disco d’oro dalla FIMI/GFK a poche settimane dalla sua pubblicazione.

Tropicana: è uno dei brani più ascoltati

Uscito su etichetta B1/Soulmatical – Capitol Records Italy (Universal Music Italy) il brano è in top 5 dei singoli più venduti in Italia e in top 10 anche dell’airplay radiofonico tra i brani più trasmessi e suonati dalle emittenti radiofoniche nazionali.

Il video della canzone

Il videoclip del brano https://www.youtube.com/watch?v=qo9UmHJH0Mo rimane in tendenza YouTube sfiorando 5 milioni di views sulla rete e con un balletto che sta diventato virale su Tik Tok.

Tropicana: caratteristiche del brano

La canzone è estremamente coinvolgente ed ha tutte le caratteristiche di una summer hit. Infatti Annalisa, nel singolo, intona le seguenti parole:

“E maledetta l’estate, col suono delle sirene, delle cicale

Tropicana, danza dolce amara

ballo anche se arriva il temporale e mi piace”.

IL TESTO DI TROPICANA

Ho visto l’Amazzonia tra i fumi della città

nera come la macchina, dai portami via da qua

mi dai fastidio se mi fai i video

tramonto chimico, balliamo in bilico

sulla schiena, fiume in piena

notte fonda, Macarena

brucia lenta l’atmosfera

(Ritornello)

E maledetta l’estate, col suono delle sirene, delle cicale

Tropicana, danza dolce amara

ballo anche se arriva il temporale e mi piace

notte fonda, luna piena

Tropicana, Macarena

ballo anche se arriva il temporale

La senti l’aria, la senti l’aria

la gente brava sbaglia la strada

gira il mondo quanto ti muovi tu

suonano i tamburi della tribù

Bedda guarda che questa giungla è scura

fa paura solo se guardi giù

ancora questo è il nostro momento

un giorno come adesso non ritorna più

quando mi sveglio in mezzo al cemento

con te il cielo sembra più blu

(Ritornello)

E maledetta l’estate, col suono delle sirene, delle cicale

Tropicana, danza dolce amara

ballo anche se arriva il temporale e mi piace

notte fonda, luna piena

Tropicana, Macarena

ballo anche se arriva il temporale

Un altro domani io l’aspetterò

senza troppi piano e da questo dancefloor

e se c’è poco da fare quel poco facciamolo insieme

non mi svelare il finale, non dirmi che succede

(Ritornello)

È maledetta l’estate, col suono delle sirene, delle cicale

Tropicana, danza dolce amara

ballo anche se arriva il temporale e mi piace

notte fonda, luna piena

Tropicana, Macarena

ballo anche se arriva il temporale