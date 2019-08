Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il premier uscente Conte al Quirinale per il conferimento dell’incarico di governo

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il premier uscente Conte al Quirinale. Al centro della questione non tanto il programma politico, quanto i consensi interni e il ruolo di Di Maio nel nuovo esecutivo. Ore calde in per la politica italiana. Questa mattina Conte salirà al Quirinale per il conferimento dell’incarico della costituzione di un nuovo governo. Il giuramento di questo Conte “bis” potrebbe avvenire già a metà della prossima settimana.

Le polemiche non sono state poche per questa nuova alleanza creatasi nelle ultime ore tra PD e M5S. Grillini e democratici non sono mai andati molto d’accordo già dai primi tempi. Sono, infatti, serviti più giorni per trovare l’accordo tra i due. Mattarella cercherà di chiarire la posizione di questo nuovo esecutivo sia in merito ai consensi interni che alla tanto discussa posizione di Di Maio. Altro nodo cruciale sarà il voto sulla nuova piattaforma Rousseau.

Quindi aggiornamento nelle prossime ore per il futuro del governo italiano. Per il momento non ci resta che aspettare e raccogliere le dichiarazioni di Matterella e Conte attesi nella sala stampa del Quirinale.