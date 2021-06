Max Verstappen è il Re dell’Austria: il talento olandese conquista la pole position del GP di Stiria. Secondo Hamilton, Norris terzo

Max Verstappen conquista la sua terza pole position stagionale e partirà davanti a tutti nel GP di Stiria. Subito dietro lo marcherà Hamilton, seguito da un super Norris. Quinto Bottas, penalizzato di tre posizioni ma autore di una buona prova in qualifica. Settimo Leclerc, solo dodicesimo Sainz. Le Ferrari cercheranno di recuperare domani, sfruttando il buon passo gara mostrato nelle prove libere.

Q1

Le condizioni metereologiche sono buone e tutti scendono in pista con le gomme rosse. Verstappen detta il passo, ma a sorpresa Perez gira molto più lento con la sua Red Bull, almeno nella fase iniziale delle qualifiche. Grandissimo giro anche delle Alpha Tauri di Tsunoda e Gasly, quarto e ottavo, che confermano quanto visto di buono nelle prove libere. Escluso a sorpresa Raikkonen a differenza del compagno di scuderia. Russel porta la Williams in Q2.

Eliminati: Latifi, Ocon, Raikkonen, Schumacher, Mazepin.

Q2

Le Mercedes e Verstappen cercano di passare il taglio con le medie, seguiti anche dalla Alfa Romeo di Giovinazzi, che probabilmente vuole conservarsi un treno di gomme rosse. Perez invece monta le soft per evitare problemi e differenziare la strategia (gomma che utilizzerà in regime di partenza). Ancora magici Norris e Gasly, insieme a Tsunoda i piloti di giornata. I primi dieci sono tutti racchiusi in poco più di 3 decimi, distacco leggero dovuto alla differenze di pneumatici tra i big ed il resto del gruppo. Solita fatica per la Ferrari, che non supera il taglio con Sainz. Capolavoro di Russel, che non si qualifica al Q3 ma porta la Williams all’undicesimo posto. Male Ricciardo, che non riesce a tenere il passo del suo compagno di scuderia.

Eliminati: Russel, Sainz, Ricciardo, Vettel, Giovinazzi.

Q3

Tutta fucsia la riga dei tempi di Verstappen, che sin dal primo tentativo “aumenta i giri” e si porta al comando. Ancora on fire Norris, che si mette addirittura davanti a Bottas e Perez. Hamilton si avvicina al talento olandese della Red Bull, ma non abbastanza.

Nel secondo giro non cambia il copione delle qualifiche, con Verstappen che conquista la pole. Secondo Bottas, che però sarà penalizzato di tre posizioni in griglia e partirà quinto. Terzo Norris, che scatterà addirittura davanti a Perez.

TOP 10

Verstappen

Hamilton

Norris

Perez

Bottas (penalizzato di tre posizioni)

Gasly

Leclerc

Tsunoda

Alonso

Strool