GP Olanda, Qualifiche: Verstappen in pole a casa sua

GP Olanda, Qualifiche: Verstappen conquista la pole nella gara di casa. Secondo Hamilton, bene le Ferrari

GP Olanda, qualifiche: si ritorna nel circuito di Zandvoort. Dopo tre intense sessioni di qualifiche, la pole position la conquista Max Verstappen che manda in delirio i 70mila circa tifosi olandesi.

Q1 – Primi colpi di scena con l’eliminazione di Perez e Vettel. Abbandonano le qualifiche anche Kubica, ancora non a suo agio dopo la chiamata in extremis, Schumacher e Mazepin. Si salva in extremis Norris mentre le Ferrari sembrano in ripresa dopo la grande fatica di questa mattina.

Q2 – La seconda sessione è un caos continuo. Doppia bandiera rossa, prima Russell e poi Latifi, condizionano i risultati e alla fine gli esclusi dall’ultima sessione sono Stroll, Norris e Tsunoda oltre ai due piloti Williams.

Q3 – Straordinaria l’ultima sessione. Verstappen si conferma il più forte a casa sua ma Hamilton vola nell’ultimo tentativo e chiude secondo a soli 38 millesimi di distanza. Leclerc e Sainz si mettono in quinta e sesta posizione.