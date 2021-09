Formula 1, Verstappen a rischio penalità nel GP di casa

Max Verstappen rischia di essere penalizzato nel GP di casa per un sorpasso nelle libere. Il pilota olandese è stato convocato dai commissari di gara

Dopo trentasei anni la Formula 1 torna a correre in Olanda, sul circuito di Zandvoort. Il GP di Olanda si sarebbe dovuto disputare già nella scorsa stagione, ma fu annullato per Covid. Quest’anno la gara è stata inserita tra i GP di Spa e Monza. Tutto l’entusiasmo del pubblico naturalmente è per Max Verstappen, pilota di casa che è in lotta per il Mondiale con Hamilton.

Il pilota olandese, però, potrebbe essere penalizzato proprio nel GP di casa per un sorpasso effettuato ai danni di Stroll nelle Libere 2 in regime di bandiera rossa. Questa mattina Verstappen è stato convocato dai commissari di gara per analizzare l’episodio che lo ha visto coinvolto. L’olandese potrebbe essere penalizzato di alcune posizioni sulla griglia di partenza.

Dopo la “gara” del Belgio che ha assegnato metà dei punti, Verstappen si trova appena tre punti dietro Hamilton. Per l’olandese sono stati fatali gli incidenti di Silverstone e Budapest, in cui ha dilapidato un vantaggio di quasi 30 punti sul rivale al titolo. Zandvoort potrebbe essere la gara giusta per tornare in testa al Mondiale, ma in caso di penalità Hamilton diventerebbe favorito alla vittoria finale.