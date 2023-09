Grande Fratello 2023: ecco i nuovi concorrenti

di Redazione ZON

E’ ufficialmente partita la nuova edizione del Grande Fratello 2023. La nuova edizione, partita ieri in prima serata, ha visto l’introduzione di una prima grande novità: l’introduzione e la mescolatura tra concorrenti Vip e Nip.

La storia del Grande Fratello

Il “Grande Fratello” è un reality show televisivo originato dall’omonimo format olandese chiamato “Big Brother”. Il concetto principale del programma coinvolge un gruppo di persone, chiamate “concorrenti” o “coinquilini”, che vengono costantemente monitorate tramite telecamere mentre vivono insieme in una casa appositamente progettata e isolata dal mondo esterno. Questi concorrenti sono completamente immersi nella casa del Grande Fratello e non hanno alcun contatto con il mondo esterno, inclusi amici, familiari o notizie esterne.

Il Grande Fratello, o “Big Brother”, è una figura immaginaria che rappresenta il controllo totale e costante sulla vita dei concorrenti. I partecipanti sono costantemente registrati dalle telecamere, e tutto ciò che fanno viene trasmesso in diretta o registrato per gli spettatori. Non possono comunicare con il mondo esterno, a meno che non siano eliminati o espulsi dal programma.

Nel corso del tempo, il Grande Fratello ha generato numerose versioni locali in molti paesi del mondo, ciascuna con le proprie dinamiche e concorrenti. I partecipanti affrontano sfide e competizioni, vengono sottoposti a nomination e possono essere eliminati attraverso il voto del pubblico o di altri partecipanti. Il vincitore del Grande Fratello riceve solitamente un premio in denaro o un premio in natura.

Il Grande Fratello è diventato uno dei format televisivi di maggior successo e ha influenzato la cultura popolare in molti paesi. Ha anche sollevato questioni etiche e morali riguardo alla privacy e all’etica della sorveglianza televisiva.

Il nuovo cast

La nuova edizione del Grande Fratello 2023/24 è ufficialmente partita ieri sera. A condurre sempre Alfonso Signorini con Cesara Buonamici al suo fianco in qualità di opinionista. Grande novità di quest’anno l’unione tra concorrenti Vip e persone comuni. A prendere il posto di Giulia Salemi come inviata social c’è Rebecca Staffelli. Questo l’elenco di tutti i concorrenti:

Grecia Colmenares

Alex Schwazer

Beatrice Luzzi

Letizia Petris

Vittorio Menozzi

Giselda Torresan

Paolo Masella

Rosy Chin

Massimiliano Varrese

Giuseppe Garibaldi

Angelica Baraldi

Marco Fortunati

Samira Lui

Lorenzo Remotti

Anita Olivieri

La scheda di alcuni dei primi concorrenti ufficiali

Alex Schwazer, nato nel 1984 e campione olimpico di marcia, è uno dei primi concorrenti ad entrare nella Casa del Grande Fratello. Ha condiviso con noi la sua motivazione principale che l’ha portato a partecipare al reality: mostrare la grande voglia di tornare alle competizioni per le qualificazioni alle Olimpiadi del 2024.

Beatrice Luzzi, attrice romana classe 1970, è pronta a mettersi in gioco e divertirsi nella Casa.

Come si adatterà alla convivenza con gli altri concorrenti? Lo scopriremo insieme a lei!

Grecia Colmenares, età 60 anni e attrice venezuelana, spiega il motivo che la porta a vivere i prossimi mesi nella Casa “Vorrei che tutti coloro i quali mi hanno seguita nelle telenovelas, possano conoscermi come essere umano e non come personaggio televisivo. Le persone mi vedono sempre felice, ma non conoscono la mia storia e vorrei raccontarla”.

Letizia Petris, nata nel 1999, spera in una rinascita personale attraverso questa esperienza. Ha condiviso alcuni tratti del suo carattere, come la sensibilità e il suo lato emotivo. Quali sorprese le riserverà il Grande Fratello?

Giselda Torresan, un’operaia-scalatrice di 34 anni, non vede l’ora di mostrarci la sua personalità: una persona vera, semplice e genuina, con una grande passione per le avventure in tenda.

Infine Vittorio Menozzi, un giovane ingegnere nato nel 2000, con il desiderio di intraprendere questa nuova avventura e mettersi alla prova. È entusiasta all’idea di confrontarsi con gli altri concorrenti e creare nuovi legami con persone diverse da lui. Sarà interessante vedere come si adatterà e cosa farà senza la sua chitarra, l’oggetto che gli mancherà di più.