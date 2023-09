IPhone 15 oggi in uscita: quali sono le novità

di Giusy Curcio

Manca davvero pochissimo ad uno degli eventi più attesi dagli amanti Apple, si chiama Wonderlust (un mix tra la parola “wonder“, meraviglia, e “wanderlust“, viaggiare per scoprire il mondo). Qui verrà presentato il nuovo IPhone 15. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming sul sito Apple alle 19 ora italiana.

Le Specifiche: Dimensioni, Versioni e Design

Per quanto riguarda le caratteristiche, il modello base avrà uno schermo da 6,1 pollici. L’iPhone 15 Plus sarà la versione più grande con uno schermo da 6,7 pollici. Inoltre, entrambi questi modelli avranno delle controparti potenziate: il 15 Pro e il 15 Pro Max.

Per quanto riguarda l’estetica, non ci si aspetta un cambiamento radicale, se non per l’adozione di una cover posteriore in vetro ancora più resistente e di un’intelaiatura in titanio. Per le colorazioni verrà introdotto il ciano, una variante del celeste. Una caratteristica comune a tutti i modelli, sia a quello di base che alle versioni potenziate, è l‘assenza del Notch, quella caratteristica tacca che si trova nella parte superiore dello smartphone.

Quali saranno i prezzi? Secondo indiscrezioni ci sarà un incremento dei prezzi rispetto a quelli dell’ultima variante, ma solo per quanto riguarda i modelli Pro che potrebbero arrivare a costare persino 300 dollari in più rispetto alle relative versioni base.

Nel dettaglio, i prezzi dovrebbero essere i seguenti: