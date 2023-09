Concorso docenti scuola secondaria: requisiti e prove

di Giusy Curcio

Lo scorso 9 settembre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 211 un decreto straordinario destinato ai docenti, con l’obiettivo di assumere oltre 21mila insegnanti su posto comune e altri 9mila di sostegno. Quali sono i requisiti di ammissione al prossimo concorso scuola e le prove da sostenere?

Posti comuni (uno dei seguenti requisiti):

laurea di accesso alla classe di concorso + abilitazione (requisito richiesto anche quando il sistema andrà a regime);

+ (requisito richiesto anche quando il sistema andrà a regime); diploma per ITP della tabella B del DPR 19/2016 o abilitazione (requisito valido fino al 31 dicembre 2024);

della tabella B del DPR 19/2016 o abilitazione (requisito valido fino al 31 dicembre 2024); laurea di accesso alla classe di concorso + 3 anni di servizio negli ultimi cinque , svolti nella scuola statale , di cui uno specifico per la classe di concorso (requisito richiesto anche quando il sistema andrà a regime);

, svolti nella , di cui uno specifico per la classe di concorso (requisito richiesto anche quando il sistema andrà a regime); laurea di accesso alla classe di concorso + 24 CFU (requisito valido fino al 31 dicembre 2024).

Posti di sostegno:

titolo di specializzazione specifico per il grado di scuola richiesto (anche con riserva in attesa del riconoscimento).

(anche con riserva in attesa del riconoscimento). Requisiti ammissione seconda procedura fase transitoria (alcuni requisiti sono utili alla partecipazione anche a regime)

Alla seconda procedura concorsuale potranno partecipare gli aspiranti in possesso dei requisiti sopra riportati, cui si aggiungono quelli in possesso di titolo di studio + 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico abilitante (sino al 31/12/2024). Tali ultimi aspiranti potranno partecipare al bando anche con riserva di conseguimento dei suddetti 30 CFU/CFA, a condizione che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, siano iscritti al percorso universitario e accademico abilitante e non abbiano ancora concluso l’acquisizione dei predetti 30 CFU/CFA.

Le prove concorso scuola