Ryanair, continua il braccio di ferro sul decreto “Caro Voli”

Ryanair è una delle principali compagnie aeree low-cost al mondo. Fondata nel 1984, ha la sua sede a Dublino, Irlanda, ed è nota per offrire voli a prezzi convenienti su molte rotte in Europa e in alcune destinazioni del Nord Africa e del Medio Oriente. L’obiettivo principale di Ryanair è quello di offrire voli a basso costo, eliminando molti dei servizi e dei comfort extra offerti dalle compagnie aeree tradizionali al fine di ridurre i costi operativi e permettere prezzi più competitivi.

A tenere banco è la questione alla norma sul caro-voli presente nel decreto omnibus approvato dal Consiglio dei Ministri nell’ultima seduta prima della pausa estiva.

La presa di posizione dura di Micheal O Leary si è fatta subito sentire con un primo taglio di 10% di voli domestici dalla Sicilia” spostandoli “su rotte internazionali“. L’ad della compagnia aerea low cost torna così a criticare quello che definisce un decreto che ridurrà i voli aumentando le tariffe.

La politica low cost di Ryanair

Ecco alcune delle caratteristiche tipiche di Ryanair come compagnia aerea low-cost:

Tariffe aeree economiche: Ryanair è conosciuta per offrire tariffe aeree iniziali molto basse, il che può essere attraente per i viaggiatori con un budget limitato. Struttura di prezzi a scalare: Ryanair utilizza una struttura di prezzi a scalare, il che significa che i prezzi dei biglietti possono variare in base al momento dell’acquisto, alla stagione, all’orario del volo e ad altri fattori. I passeggeri che prenotano in anticipo e in periodi meno affollati spesso ottengono tariffe più convenienti. Tariffe aggiuntive per servizi extra: Ryanair addebita spese aggiuntive per servizi extra come bagaglio registrato, imbarco prioritario, selezione del posto a sedere, pasti a bordo e altro. Queste tariffe possono aumentare il costo complessivo del viaggio, quindi è importante essere consapevoli di esse al momento della prenotazione. Aeromobili standardizzati: Ryanair utilizza principalmente aerei della famiglia Boeing 737, che sono standardizzati per ridurre i costi di manutenzione e semplificare le operazioni. Aeroporti secondari: Ryanair spesso atterra in aeroporti secondari o regionali, che talvolta sono situati a distanze significative dalle città principali. Questo può comportare ulteriori costi e tempi di trasporto per raggiungere la destinazione finale. Politiche rigide sui bagagli: Ryanair ha politiche rigorose sui bagagli a mano e registrați, con limiti di peso e dimensioni molto precisi. I passeggeri devono rispettare queste politiche per evitare costi aggiuntivi. Servizio minimale a bordo: Ryanair offre un servizio a bordo di base, e i passeggeri possono acquistare cibo, bevande e altri articoli a bordo se lo desiderano.

Mentre i voli low-cost come quelli offerti da Ryanair possono essere convenienti per i viaggiatori con un budget limitato, è importante tenere conto delle tariffe aggiuntive e delle politiche specifiche della compagnia aerea al momento della prenotazione per evitare sorprese sgradite e per garantire un’esperienza di viaggio piacevole.