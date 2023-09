Caso Pogba, tutto quello che c’è da sapere sul testosterone

di Redazione ZON

Il testosterone è un ormone steroideo prodotto principalmente nei testicoli degli uomini e nelle ovaie delle donne, sebbene sia presente in quantità molto minori nelle donne. Ha molteplici effetti sul corpo, tra cui la regolazione della massa muscolare, della densità ossea e della produzione di globuli rossi. Il testosterone gioca anche un ruolo importante nell’influenzare il comportamento, l’umore e la libido.

Nello sport, il testosterone è spesso associato alla performance atletica, in particolare nella costruzione della massa muscolare e nella forza. Tuttavia, l’uso illecito di testosterone e di altre sostanze dopanti per migliorare la performance è considerato una violazione delle regole anti-doping e viene severamente punito nelle competizioni sportive. Questo perché l’uso di testosterone sintetico o di altre forme di doping può fornire un vantaggio ingiusto agli atleti, mettendo in pericolo l’integrità del gioco.

L’uso legale di testosterone è limitato e viene utilizzato solo in determinate circostanze mediche, ad esempio per trattare bassi livelli di testosterone negli uomini, noto come ipogonadismo. Gli atleti che necessitano di trattamenti con testosterone devono ottenere un’autorizzazione da parte delle autorità sportive competenti per partecipare alle competizioni.

In sintesi, il testosterone è un ormone importante che può influenzare la performance atletica, ma il suo uso improprio è vietato nello sport e può portare a squalifiche e sanzioni disciplinari. Gli atleti dovrebbero rispettare le regole anti-doping e cercare il supporto di professionisti medici per qualsiasi questione legata ai loro livelli ormonali.

Vedremo ora le controanalisi di Pogba e la linea difensiva che vorrà adottare la società sul caso in questione.