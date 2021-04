La nuova edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe tornare in autunno con la conduzione di Alfonso Signorini. Trapelano già indiscrezioni succulente

La sesta edizione del Grande Fratello Vip arriverà in autunno.

Ad annunciarlo Alfonso Signorini nel corso di una puntata de Il Punto Z, il programma di Tommaso Zorzi su Mediasetplay. Il conduttore ha rivelato che il cast del reality sta già prendendo forma. Alcune trattative piuttosto serrate, infatti, sono in corso per portare Gaia, la sorella di Tommaso, all’interno dello show. Ma non solo: stando al settimanale Oggi, la produzione avrebbe scritto sui propri taccuini i nomi di tre donne dello showbiz: Loredana Lecciso, Sandra Milo, Raffaella Fico.

Per Raffaella la casa più spiata d’Italia non sarebbe una novità. L’ex di Balotelli, infatti, si servì dell’esperienza del 2008, nella sua versione Nip, per debuttare nel mondo dello spettacolo. La compagna di Albano, invece, è stata spesso ‘corteggiata’ dalla produzione ma non ha mai ceduto all’invito del GF: sarà questo l’anno buono? Nel suo curriculum, tra l’altro, figura già un reality: nel 2004 la soubrette partecipò a La Fattoria. Sandra Milo, infine, sarebbe nuova a questo genere di programmi: riceverà il battesimo di fuoco da Signorini?

L’appello via social di Selvaggia Roma

Intanto, direttamente da Instagram, arriva una auto-candidatura, quella di Selvaggia Roma. L’influencer – balzata agli onori della cronaca per la sua relazione turbolente con Francesco Chiofalo a Temptation Island nel 2017 – ha dichiarato di voler varcare di nuovo la Porta Rossa. Un desiderio, questo, sostenuto anche dai fan di Selvaggia, scontenti perché la verace romana ha avuto una permanenza troppo breve nel Grande Fratello Vip 5. Signorini prenderà a cuore questo appello?