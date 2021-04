Fiocco rosa per Alessia Ventura. L’annuncio su Instagram:”Benvenuta al mondo amore mio!”. Nello scatto la piccola stringe le dita ai suoi genitori

Alessia Ventura è diventata mamma di Ginevra.

A comunicarlo sui social a pochi minuti dalla nascita è stato il neopapà Gabriele Schembari. “00:16 27/04/2021 Benvenuta principessa“, ha scritto il compagno di Alessia nelle stories. Poi, nella mattinata del 27 aprile è spuntato il primo scatto social della piccola che stringe le dita dei genitori: “È nata la nostra cucciola. Benvenuta al mondo amore mio!“, ha scritto la Ventura.

La paura per il Covid

Alessia Ventura, 41 anni da poco, ha condiviso con i propri follower ogni fase della gravidanza, mettendo in luce l‘emozione della dolce attesa. La showgirl non ha nascosto di essere risultata positiva al Covid all’ottavo mese di gestazione. “Ho avuto paura per la bambina“, aveva rivelato ai microfoni del settimanale “Diva e Donna”, salvo aggiungere: “Per fortuna non ci sono state conseguenze sulla neonata.

La storia d’amore

Alessia Ventura e Gabriele Schembari, imprenditore originario di Ragusa, stanno insieme dal 2019. I due avevano annunciato la gravidanza nei primi giorni del 2021 con queste parole: “Ti aspettiamo Amore. Buon 2021!”. A corredo della frase, uno scatto che ritraeva la showgirl torinese con il pancione insieme al suo compagno. Alessia, prima di incontrare Gabriele, era in una relazione con Filippo Inzaghi; Gabriele, invece, era legato sentimentalmente a Francesca Piccinini, campionessa italiana di volley.