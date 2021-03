Sui social, l’influencer Paola Turani ha annunciato di essere incinta

Non poteva che essere sui social l’annuncio della prima gravidanza di Paola Turani. L’influencer da quasi due milioni di follower lo ha fatto con uno scatto in compagnia del marito Riccardo e i loro due cani, anche loro diventati ormai due star di Instagram. L’ influencer ha sempre amato confrontarsi con i suoi seguaci, anche su argomenti delicati. Non si è mai tirata indietro nemmeno alle domande scomode che erano solite farle; una tra tutte ‘Quando avrete dei bambini? Una domanda fatta a molte delle donne dello spettacolo senza figli. E in più di un’occasione la modella ha ammesso di soffrire tantissimo a causa della mancanza di tatto delle persone.

La foto è stata accompagnata da un messaggio di Paola da cui traspare la gioia per un traguardo che faticava ad arrivare: “NIENTE È IMPOSSIBILE… la vita quando meno te l’aspetti ti sorprende. E quando succede ti lascia senza fiato, senza parole. Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere… nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così“. La Turani ha poi così concluso: “Quanto ho sognato questo momento, quanto… e alla fine ecco che è arrivata la nostra gioia più grande e speciale. Tu“.