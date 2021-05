Pare che Antonella Elia e Pupo non torneranno al Grande Fratello Vip come opinionisti. Chi sostituirà il duo nella sesta edizione dello show?

Antonella Elia e Pupo perdono la poltrona di opinionisti al Grande Fratello Vip?

A confermarlo parzialmente è lo stesso cantante in queste ore. L’artista di “Gelato al cioccolato” darà priorità alla musica e ai concerti che ha dovuto posticipare causa Covid. Antonella Elia, invece, sembrava propensa a fare ritorno nello show di Signorini. A determinare il semaforo rosso per lei, probabilmente la lunga serie di critiche sul web. A sganciare l’indiscrezione è Dagospia: “Dopo gli ottimi risultati ottenuti il Grande Fratello Vip tornerà a settembre su Canale 5. Alfonso Signorini è già al lavoro per la formazione del cast (i nomi che circolano sono quasi tutti inventati) e solo in un secondo momento si occuperà degli opinionisti. Stando alle nostre fonti non saranno riconfermati in questo ruolo Pupo e Antonella Elia”.

Intanto, monta la curiosità per conoscere la nuova coppia di opinionisti. Pare che la redazione abbia segnato sui propri taccuini il nome di Adriana Volpe. La conduttrice, dopo l’esperienza su Tv8, farebbe un ritorno trionfale il casa Mediaset. “Dietro questa operazione c’è il passaggio della Volpe all’agenzia di Marco Durante e al lavoro della Forestieri, ex braccio destro di Lucio Presta. Lavori in corso per il secondo nome”, rivela Giuseppe Candela.