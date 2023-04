Grande Fratello Vip: trionfa Nikita Pelizon

di Giusy Curcio

È Nikita Pelizon la vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo 197 giorni è lei a trionfare, seguita da Oriana Marzoli. Nella puntata di ieri sera, a contendersi la finale del Grande Fratello Vip, abbiamo visto Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. A questi, si è aggiunto un sesto finalista decretato nel corso della serata, grazie al televoto del pubblico che ha deciso chi mandare direttamente in finale tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. Ad avere la meglio è stato Alberto.

Nikita Pelizon ha battuto Micol Incorvaia, Oriana Marzoli ha ottenuto più voti di Edoardo Tavassi e Alberto De Pisis è stato preferito a Giaele De Donà.

Tantissime le soprese ai ‘vipponi’ che hanno riabbracciato i loro cari: Nikita ha incontrato i suoi genitori e i fratelli, Micol la sorella Clizia, suo padre e suo fratello. Anche per Edoardo sono arrivati i fratelli e per Oriana la mamma. Direttamente da Los Angeles per Giaele, invece, è arrivato il marito Brad. Per Alberto, invece, la mamma e gli amici più stretti.

A uscire a un passo dal podio, Alberto De Pisis mentre a scontrarsi per la vittoria, Oriana e Nikita. Vittoria per quest’ultima che ha battuto la spagnola con il 52,8% dei voti.