Grande Slam: tutti i tornei

I tornei del Grande Slam sono i 4 più prestigiosi tornei di tennis del mondo. Si tengono a Sidney (a inizio gennaio), a Parigi (a maggio), a Londra (luglio) e a New York (in autunno). Le superfici su cui si giocano sono diverse e anche per questo si differenziano: veloce in Australia, terra a Parigi, Erba a Londra, Cemento a New York.

Per i tennisti/tenniste professionisti/e sono appuntamenti da non perdere, per cui lavorare e prepararsi tutto l’anno e che portano in caso di vittoria tanta gloria (e denaro) e gli permette di entrare nella memoria della gente come uno dei grandi del tennis. Il termine Grand Slam applicato al tennis sarebbe stato usato per la prima volta da un giornalista del New York Times nel 1933 e sembra che sia stato preso dal gergo del golf.

Questi tornei, si svolgono in contemporanea al maschile e al femminile e durano due settimane. Sono gli unici tornei che usano questa formula. Molto bella questa cosa, perché permette ai tennisti maschi e alle tenniste di conoscersi anche tra di loro. Inoltre a Wimbledon c’è anche un ballo dopo la fine del torneo in cui i primi ad aprire le danze sono naturalmente i vincitori. Quanti amori nati e finiti in quel ballo, chissà!

I tornei del Grande Slam sono l’appuntamento principe per ogni appassionato di tennis anche dal vivo: con la terra rossa che ti arriva addosso a Parigi se sei uno spettatore nelle prime file o con le fragole con la panna, spuntino da manuale nelle pause del torneo di Wimbledon.

E poi le regola rigida di Wimbledon sull’abbigliamento: tutto bianco, una volta non si potevano avere neanche i loghi degli sponsor. E’ vedere i tennisti di oggi così vestiti ricorda il tennis di una volta, quando il bianco la faceva da padrone. Sport nobile il tennis praticato sin dalla sua nascita specialmente dalle classi privilegiate.

Uno dei re negli ultimi anni di Wimbledon è stato Roger Federer con i suoi 8 successi. Invece il re di Parigi è Rafael Nadal con la sua predilezione per la terra rossa, ha vinto 14 volte.

Ma nessuno dei 2 in campo maschile è riuscito ad aggiudicarsi il titolo onorifico (senza vincita in denaro) di vincitore del Calendar Grand Slam, cioè ad aver vinto tutti i 4 torni tornei dello Slam nello stesso anno. Invece in campo femminile nell’era più recente ci è riuscita la grande Steffi Graf, nel 1988.