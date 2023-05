“Granita”: fuori oggi il nuovo singolo di LDA

di Tiara Operno

Dopo il suo primo vero tour, prodotto da Friends & Partners insieme a GGD, che lo ha portato sui palchi di Milano, Napoli e Roma, LDA è pronto a dare inizio alla sua estate! Da oggi, in radio e in digitale, è disponibile “Granita” , il nuovo singolo di LDA che porterà con sé una ventata di freschezza e tante altre sorprese.

Sonorità uptempo, il racconto della fine di una storia d’amore e il pensiero a quella lei che non vuole andare via: sono gli ingredienti perfetti per un brano che canteremo ancora e ancora per tutta l’estate. Non resta che scegliere il gusto preferito della nostra granita e goderci il viaggio.

“Granita” arriva dopo il suo secondo album “Quello che fa bene”, uscito a febbraio e che contiene il brano di Sanremo, “Se poi domani” e altre 14 tracce che racchiudono sonorità e generi musicali diversi: “Il tema principale – commenta l’artista – è l’amore in tutte le sue infinite forme, ho cercato di affrontarlo sia in modo scherzoso, sia in modo introspettivo. Il titolo è ‘Quello che fa bene’, perché con il tempo ho capito che amarsi significa anche lottare per ciò che ci fa stare bene e lasciarsi andare a volte è la cosa che migliora la nostra vita”.

TESTO DI GRANITA, IL NUOVO SINGOLO DI LDA

Dove vai?

Scommetto che mi stai seguendo

Cerco di andar lontano da dove sei tu

Come mai?

Ho ancora il tuo profumo addosso

Vorrei dimenticarlo ma non riesco ad esser

Lucido

Se penso alle notti a Posillipo in cui mi

Dicevi “tu sei l’unico”

Che riesce a calmarmi quando siamo insieme ma vai

Via ora che vai via

Lasci una ferita

Che non si chiude mai da sola

Fredda come una granita

Ghiaccio sulla lingua

Brucia perché per me sei

Aria , aria

Ora che siamo distanti tu sei

Aria , aria

Sai che mi manca il respiro lontano da te

Come stai?

Non me l’hai mai chiesto

Ora che mi hai perso

Prendi le tue cose e vai via

Subito

Mi urlavi contro e sbattendo la porta mi hai detto

“Questo è l’ultimo momento per dirmi che ci credi ancora” ma vai

Via ora che vai via

Lasci una ferita

Che non si chiude mai da sola

Fredda come una granita

Ghiaccio sulla lingua

Brucia perché per me sei

Aria , aria

Ora che siamo distanti tu sei

Aria , aria

Sai che mi manca il respiro lontano da te

Nuvole rosa tra le mani

Ti coprono gli occhi

Le orecchie fischiano e ti

Chiedo scusa per il disturbo

Di tutte ste notti insonni e tu vai…

Via ora che vai via

Lasci una ferita

Che non si chiude mai da sola

Fredda come una granita

Ghiaccio sulla lingua

Brucia perché per me sei

Aria , aria

Ora che siamo distanti tu sei

Aria , aria

Sai che mi manca il respiro lontano da te