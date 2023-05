Biagio Antonacci ha incantato il pubblico del PalaSele di Eboli

di Lucia Romaniello

Dopo il sold out dello scorso novembre, Biagio Antonacci è tornato a stupirci con uno show davvero incredibile al PalaSele di Eboli (SA). Il concerto si è aperto con un’energica performance sulle note di “Convivendo” brano che ha rapito l’attenzione del palazzetto fin dal primo istante.

Tra un brano e l’altro, Biagio Antonacci ha invitato il pubblico ad essere sempre se stesso e si è soffermato soprattutto sull’importanza della parola “consapevolezza“. Con grande intensità si sono susseguiti brani up-tempo ma anche ballad emozionanti come “Vivimi” – scritta per Laura Pausini – e “In mezzo al mondo“.

Foto di Angelo Tortorella per Anni 60 produzioni

Un boato fragoroso ha dimostrato tutto l’affetto per il cantautore che ha saputo sfruttare al meglio ogni singolo attimo. Il momento clou della serata è arrivato alla fine della serata quando Biagio Antonacci si è esibito in un’intensa versione acustica di una delle sue canzoni più amate “Se io, se lei” lasciando il pubblico senza parole. Solo la sua voce e la sua chitarra hanno riempito il PalaSele di Eboli creando un’atmosfera magica e commovente.

Oltre alla sua straordinaria performance vocale, Biagio Antonacci ha saputo coinvolgere il pubblico anche con la sua presenza scenica. Inoltre, i giochi di luci e le scenografie dinamiche sui led, hanno contribuito a creare uno spettacolo visivo sbalorditivo.

IL CALENDARIO DEL PALASELE

Il concerto di Biagio Antonacci ha chiuso la tranche primaverile del programma del #PalaSele2023 a cura di Anni 60 produzioni. Due gli appuntamenti già annunciati per il prossimo autunno: la tappa di Giorgia il 2 dicembre con il suo nuovo tour “Blu Live”, e la tappa del LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024 il 26 dicembre. Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.