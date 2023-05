Oroscopo Paolo Fox Sabato 27 Maggio 2023: Cancro romantico

Devi essere diplomatico. La tensione è evidente: non inimicarti una persona che potrà esserti d’aiuto.

Nuovi accordi e proposte di lavoro. Fatti avanti e non rimandare nulla. In amore sei forte, incontri promettenti.

In arrivo una bella notizia. Favorito chi cerca casa o vuole creare qualcosa in proprio. Revisioni nei conti.

Programma con cura ogni impegno. Hai più tempo per stare col partner. Sentimenti in primo piano nel weekend.

Arrivano le prime conferme nell’attività professionale, ma ci sono problemi e preoccupazioni in ambito familiare.

In amore sei pronto a innamorarti di nuovo. Chi ha appena chiuso una storia farebbe meglio a non pensarci più.

II conto alla rovescia è iniziato: buoni risultati in arrivo, anche se nulla sarà regalato.

Se hai avuto problemi di carattere legale, otterrai le risposte che aspetti. Non declinare un invito.

Capricorno

Notizie, novità e risposte in arrivo. Stelle controverse in amore, ma non mettere da parte un sentimento.