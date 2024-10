Grave incidente sulla provinciale 29: 40enne in prognosi riservata

di Redazione ZON

Nel pomeriggio di martedì, un grave incidente stradale ha avuto luogo sulla strada provinciale 29, tra Olevano sul Tusciano e Battipaglia. Un uomo di 40 anni, residente a Olevano, ha riportato gravi ferite dopo uno scontro con un furgone mentre era alla guida del suo scooter Piaggio.

I soccorsi

Il motociclista, come riportato dal quotidiano SalernoToday, è stato prontamente assistito dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Battipaglia, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. In seguito, è stato trasferito all’ospedale Ruggi di Salerno per ricevere ulteriori trattamenti.

Il conducente del furgone è rimasto illeso. Sul caso stanno indagando i carabinieri.