Teatro Arbostella, è il turno di Sasà Palumbo: arriva l’esilarante ed emozionante “Sole all’improvviso”

di Redazione ZON

Prosegue, tra successo di pubblico e critica, il cartellone del Teatro Arbostella Gino Esposito. Dopo l’esordio con la Compagnia Gli Ignoti in lo Scarfalietto, ecco arrivare, per il secondo appuntamento in cartellone l’attesissimo Sasà Palumbo, altro volto ormai storico del cartellone firmato Esposito-Caracciuolo. Palumbo con la sua compagnia ACIS il Sipario di Napoli si cimenterà, per i prossimi tre week-end, in uno dei suoi testi con il quale ha avuto tanti riconoscimenti in ambito nazionale. Stiamo parlando della commedia “SOLE ALL’IMPROVVISO”, scritta diretta e interpretata dallo stesso Sasà Palumbo e arricchita da altri validi attori. Una pièce dei giorni nostri dove viene trattato con leggerezza ma anche con emotività uno dei temi più scottanti del nostro territorio.

La trama di “Sole all’improvviso”

La trama narra di un uomo, Antonio, della sua donna di origini francesi e dei loro tanti problemi, con una Napoli sullo sfondo. Sì, tanti problemi, ma poi arriva Sole… all’improvviso! Purtroppo però per Antonio non è quello che uno si aspetta di veder arrivare a dissipare le nuvole di una grigia giornata: Sole è infatti una graziosa ragazzina minorenne che gli piomba in casa dicendo di essere sua figlia, nata da un rapporto occasionale di oltre un decennio prima. Da qui il caos: la routine della coppia viene sconvolta, ed ancor di più lo è quando la ragazza chiede di essere riconosciuta e di fare il test del DNA. Antonio a quel punto si rifiuta. Perché dovrebbe riconoscerla? Che gli frega di questa ragazzina di cui non ricorda nemmeno il volto della madre?

Un finale a sorpresa

Ma in ballo c’è una eredità di 2 milioni di euro a cui Sole, affidata alla morte della madre ad una casa famiglia, potrà accedere solo alla maggiore età oppure in caso fosse affidata al vero padre, con la promessa di dare una parte dei soldi ad Antonio, il quale se accettasse di riconoscerla può sbloccare subito la situazione. Ma perché tanta fretta da parte di Sole ad entrare in possesso di questi soldi? È solo avidità o sotto c’è dell’altro? Il tutto verrà svelato, dopo molti colpi di scena, con un finale davvero a sorpresa.

In scena oltre al già citato Sasà Palumbo, ci saranno Vincenzo Cuomo – Elisabetta Fulgione – Gianni Palumbo – Sara Palumbo – Lucia Giugliano – Alberto Pagliarulo. Aiuto regia Maurizio Perillo, al trucco Rosa Cece, audio luci Raffaele Guadagno, scene CMC Group.

Spettacoli in scena 19-20-26-27 ottobre, 2-3 novembre 2024.

Costo biglietto intero 13 euro, ridotto 11 euro (over 65anni e under 14)