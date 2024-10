Salerno si illumina, partono i preparativi per Luci d’Artista

di Redazione ZON

I preparativi per l’edizione 2023/2024 di Luci d’Artista, evento simbolo delle festività natalizie a Salerno, sono in pieno svolgimento.

Le prime installazioni luminose, tra cui quelle ispirate al Circo e allo Zodiaco, come riporta anche salernonotizie.it, sono già apparse lungo via Irno.

Gli operai della ditta Iren, vincitrice dell’appalto comunale, stanno lavorando intensamente per rispettare i tempi di allestimento in vista dell’inaugurazione, la cui data ufficiale non è stata ancora annunciata dal Comune.

Nei prossimi giorni, si procederà con l’installazione delle luminarie in varie aree della città, dal centro storico fino alla zona orientale.