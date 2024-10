Nocera Inferiore, dramma al Pronto Soccorso: neonata di sei giorni perde la vita

di Redazione ZON

Questa mattina, giovedì 17 ottobre, poco prima delle 7, al Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore si è consumata una tragedia. Una neonata, nata ad Aversa solo sei giorni fa, è deceduta per ragioni ancora in fase di accertamento. La piccola, come riportato da Il Mattino e salernonotizie.it, era stata trasportata in condizioni critiche da un’ambulanza del 118, ma nonostante i tentativi immediati del personale medico di salvarla, ogni sforzo è stato vano. La famiglia, sconvolta, è ora in attesa di chiarimenti sulle cause che hanno portato a questa terribile perdita.