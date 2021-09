Green Pass: quando sarà eliminato in Italia?

Con il 90% della popolazione completamente vaccinata via le limitazioni e l’obbligo di green pass: l’ipotesi del modello Danimarca

Il Green Pass è al centro del dibattito pubblico non solo per la sua prossima probabile estensione, ma anche per la sua futura rimozione. Mentre il governo si prepara ad estendere la carta verde ad aziende e statali, si comincia anche a ragionare sulla fine delle limitazioni e ritorno alla vera normalità, quando il green pass non servirà più.

Il modello Danese sulla fine delle restrizioni

Lo spunto arriva dalla Danimarca, che ha tolto l’obbligo del green pass per l’accesso ad alcuni luoghi come musei e ristoranti. Il ministro della Salute danese ha fatto sapere che la pandemia è sotto controllo anche grazie al 73-75% della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale.

“Quando avremo vaccinato il 90% della popolazione non saranno necessarie limitazioni, chiusure e green pass”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato in un’intervista al Messaggero. “Il Lazio ha superato quota 78% degli over 12 vaccinati, ed entro la fine di settembre arriveremo all’85%, ha aggiunto. Raggiunto il 90% sarà giusto seguire il modello Danimarca e tornare alla vita normale”.

Il parere del Cts

“Con l’obiettivo 90% della popolazione (nazionale) immunizzata potremo pensare a riaprire tutto, a eliminare le limitazioni”, ha detto Franco Locatelli, coordinatore del Cts. “Più riusciamo a vaccinare, più riusciamo a riaprire”.