Green Pass: quando sarà abolito? Il calendario delle riaperture

Il governo dovrà presentare nei prossimi giorni un piano per eliminare le restrizioni contro il Covid.

E’ attesa, infatti, una roadmap, una tabella di marcia con cui orientarci in questa nuova fase. L’unica data certa, per ora, è il 31 marzo: lo stato di emergenza cesserà e non sarà prorogato. Di conseguenza, il Comitato tecnico scientifico sarà sciolto, così come la struttura commissariale del generale Figliuolo. Inoltre, dal 10 marzo sarà consentito nuovamente il consumo di cibi e bevande in cinema, teatri e stadi. E, sempre dal 10 marzo, si potrà tornare a fare visita ai propri cari in ospedale.

Il green pass (nelle due varianti “super” o “base”) dovrebbe rimanere valido anche ad aprile. Il governo, però, sta valutando se indebolire le restrizioni in modo graduale. Così facendo, da inizio aprile la certificazione verde potrebbe servire solo per le attività all’aperto: dai bar e ristoranti allo sport di gruppo all’esterno. Tra fine maggio e la prima metà di giugno, invece potrebbe cadere qualsiasi obbligo di green pass, anche nei luoghi chiusi. Le ultime attività a non richiedere più la certificazione, probabilmente, saranno palestre, piscine, cinema, teatri, bar e ristoranti.