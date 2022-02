Autostrade d’Italia, ecco le più care

Autostrade d’Italia quali sono le più care? Quando viaggiamo per lunghi tratti con la nostra autovettura paghiamo il casello per usufruire dei servizi autostradali.

Le autostrade sono riservate alla circolazione dei soli veicoli a motore. Per ragioni di scorrevolezza del traffico sono altresì esclusi dalla circolazione altri tipi di veicoli a motore. Ad esempio in Italia sono esclusi i motocicli con cilindrata inferiore a 150 cm³ (ammessi negli altri Paesi dell’Unione Europea), le motocarrozzette (sidecar) con cilindrata inferiore a 250 cm³, i motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg, macchine agricole, macchine operatrici e le autovetture che non sono in grado, per costruzione, di sviluppare la velocità di almeno 80 km/h. Le corsie più vicine ai bordi del tracciato stradale (corsie esterne) sono destinate al normale flusso di traffico, mentre quelle più lontane (corsie interne) sono destinate al sorpasso dei veicoli più lenti.

Ma ci siamo mai chiesti quale tratta autostradale è la più cara d’Italia? Uno studio tratto dalla sezione Motori di Gazzetta dello Sport ha sancito le autostrade più care d’Italia. Vediamo questa speciale classifica. Quali sono i pedaggi più cari?

Al primo posto troviamo la A33 Asti-Cuneo, dove circa 90 chilometri ci costano di pedaggio 20,40 euro mentre, al secondo c’è la A32 Torino-Bardonecchia dove il costo è di 12,60 euro per 72 chilometri. In Terza posizione troviamo la A5 Santhià-Aosta, che costa infatti 14,60 euro per 96 chilometri.

A seguire, nella classifica delle autostrade, al quarto posto la A10 Savona-Ventimiglia: 113 km per 14,50 euro (0,13 euro per km); al quinto la A15 Parma-La Spezia, 108 km per 13,90 euro (0,13 euro per km) e al sesto l’A24 Roma-Teramo, 167 km per 17,50 euro (0,10 euro) A concludere la classifica, l’A4 Torino-Trieste, l’A26 Genova-Gravellona Toce e l’A14 Bologna-Taranto.