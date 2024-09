Gruppo Stratego diventa società benefit: impegno sociale e sostenibilità nel marketing e nella comunicazione

di Redazione ZON

Gruppo Stratego, una delle principali realtà italiane nel campo del marketing e della comunicazione, annuncia la sua trasformazione in Società Benefit, rafforzando il proprio impegno verso la sostenibilità e il benessere sociale. Dopo aver supportato numerose aziende in questo stesso percorso, Gruppo Stratego ha deciso di adottare la nuova forma societaria, unendo il suo consolidato expertise a una visione più attenta all’ambiente e alle comunità in cui opera.

Un passo importante per la sostenibilità

La decisione di diventare una Società Benefit riflette il desiderio del gruppo di continuare a investire in modo responsabile e sostenibile. La società, che può vantare oltre 25 anni di esperienza, è oggi tra le prime aziende del Mezzogiorno ad adottare questa forma giuridica, che pone al centro non solo il profitto, ma anche la creazione di valore condiviso.

L’azienda ha inoltre aumentato il suo capitale sociale a 100 mila euro, continuando a investire nella formazione del personale e nelle collaborazioni con aziende, studi professionali ed enti del terzo settore. Tra i fondatori dell’iniziativa vi sono il CEO Antonio Vitolo e i soci Edoardo Gisolfi, Giuseppe Alviggi e Antonio Del Vecchio, supportati dal team e dalla senior partner Isabella Fusillo, referente della Business Unit Marketing delle Professioni.

Impegno sociale e innovazione

Nel nuovo statuto societario, Gruppo Stratego si impegna a promuovere l’innovazione sociale, supportando la partecipazione culturale e sociale, con un focus particolare sulle fasce più vulnerabili della popolazione. Le collaborazioni con fondazioni, organizzazioni non profit e altri enti saranno ulteriormente rafforzate per ampliare l’impatto sociale dell’azienda.

Un esempio di questa attenzione all’ecosostenibilità è il progetto editoriale “Make Different Magazine”, lanciato dalla Fondazione Bardascino e pubblicato da Stratego Edizioni. Il magazine, diretto dal giornalista Marco Frittella, è solo una delle tante iniziative che il gruppo promuove per rispettare l’ambiente e valorizzare il territorio.

Un impegno che va oltre il business

Gruppo Stratego ha sempre posto grande attenzione alle tematiche legate all’inclusività e alla qualità del lavoro, collaborando attivamente con università, centri di ricerca e fondazioni per promuovere il capitale umano. L’azienda è particolarmente impegnata nel sostenere economicamente e professionalmente associazioni sportive e società, al fine di favorire la crescita delle nuove generazioni e promuovere i valori dello sport.

“Questa trasformazione non rappresenta un cambiamento radicale nelle nostre attività quotidiane, ma piuttosto un modo per valorizzare i nostri sforzi nell’ambito dei temi ESG“, ha dichiarato Antonio Vitolo, CEO di Gruppo Stratego. “Da sempre, il nostro impegno è stato rivolto alla sostenibilità e al marketing sociale, e diventare una Società Benefit è un passo naturale nella nostra evoluzione.”

Un futuro di progetti sostenibili

Grazie alla recente capitalizzazione e alla fiducia dei propri clienti e partner, Gruppo Stratego è pronta a pianificare nuovi progetti con un impatto positivo sul territorio e sulle comunità in cui opera. La partecipazione a eventi come la Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro, promossa dalla Fondazione Super Sud, testimonia l’impegno dell’azienda nel settore della formazione e del lavoro, contribuendo a mettere in contatto domanda e offerta e orientando i giovani verso le nuove politiche lavorative.

Gruppo Stratego conferma così la propria leadership nel campo del marketing e della comunicazione, evolvendo verso una visione che integra business e responsabilità sociale, con l’obiettivo di creare un futuro più sostenibile per tutti.

Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale www.gruppostratego.it.