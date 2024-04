Global Biomedical Service punta alla sostenibilità economica con la “Servitizzazione”

di Rita Milione

In risposta alla moratoria sugli acquisti di apparecchiature diagnostiche stabilita dallo Stato fino al 2026, GBS ha prontamente abbracciato il concetto di “Servitizzazione” dei dispositivi biomedicali connessi, fornendo una soluzione concreta per la sostenibilità finanziaria, operativa ed ambientale. Questo approccio risponde alle esigenze immediate di ospedali, cliniche pubbliche e private, centri diagnostici e professionisti del settore, garantendo loro continuità nell’erogazione dei servizi diagnostici essenziali.

GBS, quindi, sarà la prima società in Italia a trasformare un bene, come risonanze magnetiche e TC, in un servizio nell’ambito della sanità pubblica e privata.

Global Biomedical Service Srl, in collaborazione con Cross Hub, una società di consulenza direzionale e temporary management, ha recentemente siglato una partnership strategica con Paradigmix Srl e Phoenix Italia Srl. L’obiettivo di questa collaborazione è introdurre il modello innovativo di “Servitizzazione”, conosciuto come EaaS (Equipment as a Service), per i dispositivi biomedicali connessi.

Questa iniziativa ha dato il via alla prima operazione di finanza alternativa e monitoraggio dei Rischi e della Performance dei contratti di servizio nel settore dei sistemi elettromedicali ad Alta Tecnologia interconnessi. L’operazione è supportata da un piano sostanziale di ordini di fornitura di contratti di servizio per tali macchinari che mira a sostenere l’emissione di un Bond Digitale rivolto agli investitori istituzionali. Questo processo avviene attraverso la piattaforma 2mee2biz.com di Migliora Srl, autorizzata da Banca d’Italia e Consob con la delibera n.22950 del 20 dicembre 2023, per offrire servizi di reperimento di equity e debito tramite una piattaforma innovativa di club deal crowdfunding. La piattaforma consente anche l’accesso a strumenti finanziari partecipativi (SFP) e Minibond.

Tra le azioni chiave messe in atto:

il reperimento dei fondi necessari per l’acquisto di sistemi diagnostici attraverso un finanziamento garantito dal Fondo Centrale di Garanzia, tramite Endeka Sgr Spa, unotra i principali operatori finanziari che gestisce fondi di investimento alternativi e che eroga finanziamenti a medio termine a PMI italiane attraverso processi operativi digitali;

per l’acquisto di attraverso un finanziamento garantito dal Fondo Centrale di Garanzia, tramite unotra i principali operatori finanziari che gestisce fondi di investimento alternativi e che eroga finanziamenti a medio termine a PMI italiane attraverso processi operativi digitali; la stipula di contratti pluriennali di servizio in modalità EaaS con le aziende sanitarie utilizzatrici attraverso un form contrattuale che riflette le modalità e la natura del servizio erogato;

con le aziende sanitarie utilizzatrici attraverso un form contrattuale che riflette le modalità e la natura del servizio erogato; la determinazione del pricing del canone corretto per il rischio e relativa gestione dei rischi e performance rivenienti dai contratti EaaS attraverso la metodologia brevettata di Paradigmix Srl ™ . Tale metodologia, infatti, consente di determinare ogni mese lo stato di salute del contratto di servizio mediante il calcolo dello ‘ scoring andamentale ’ , brevettato e certificato tramite pubblicazione su Blockchain eIDAS compliant legalmente vincolante, e finalizzato alla misurazione e tracciabilità della performance complessiva del contratto di servizio;

e relativa EaaS attraverso la metodologia brevettata di . Tale metodologia, infatti, consente di determinare ogni mese lo stato di salute del contratto di servizio mediante il calcolo dello ‘ , brevettato e certificato tramite pubblicazione su e finalizzato alla misurazione e tracciabilità della performance complessiva del contratto di servizio; l’utilizzo dei crediti generati dal contratto di servizio come garanzia collaterale del finanziamento ottenuto ;

; la determinazione della congruit à della garanzia per la durata del contratto di servizio, qualora il macchinario venga iscritto a garanzia del finanziamento tramite Pegno non Possessorio ;

di servizio, qualora il macchinario venga iscritto a garanzia del finanziamento tramite ; l’utilizzo delle evidenze dello scoring Paradigmix™ per fornire un feedback strutturato e certificato alle controparti finanziatrici.

GBS si impegna ad offrire soluzioni all’avanguardia per le esigenze dei propri clienti puntando sempre alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. E lo fa attraverso partner di eccellenza come: Paradigmix Srl, società di consulenza specializzata nel Risk & Performance Management applicato a modelli di business Xaas (Everything as a Service); Phoenix Italia Srl, advisor finanziario specializzato in acquisizioni, cessioni, fusioni e finanza d’impresa che nasce per favorire l’accesso ai capitali da parte delle aziende e supportare gli investitori nella diversificazione del proprio portafoglio; 2meet2biz.com, piattaforma innovativa di club deal crowdfunding per il reperimento di equity e debito, l’accesso a strumenti finanziari partecipativi (SFP) e Minibond.

“Il progetto attuato insieme con Global Biomedical Service rappresenta la prima operazione di finanza alternativa di questo genere in Europa, grazie alla Partnership strategica con Paradigmix, Phoenix Italia e l’adozione della piattaforma 2meet2biz.” Afferma Dante Laudisa, CEO di Paradgmix srl. “In questa originale iniziativa troviamo i seguenti importanti ingredienti: l’innovazione digitale, l’adozione del nuovo modello di business, come la Digital Servitization, il Controllo e Monitoraggio del Rischio e delle Performance, la buona Finanza utile e trasparente per supportare in modo sostenibile GBS nel suo percorso e la grande forza e resilienza imprenditoriale di segnare la vera svolta della servitizzazione del settore biomedicale e non solo”, conclude Laudisa.

Chiude Giovanni Lombardo, CEO di GBS: “Grazie al nostro team di ricerca e sviluppo abbiamo ideato un innovativo sistema integrato IoT 4.0 che consentirà, in ogni momento, il controllo ed il monitoraggio da remoto dei sistemi diagnostici e dell’intera sala esami. Questo sistema, integrato alla metodologia brevettata da Paradigmix per monitorare le performance dai contratti EaaS, garantirà alle controparti finanziatrici, ai centri diagnostici e, non da meno, ai pazienti che si sottoporranno agli esami, il corretto utilizzo e funzionamento dei sistemi, migliorerà le prestazioni sanitarie e ridurrà al minimo gli interventi di manutenzione. Questa soluzione è una vera e propria innovazione in ottica sostenibile perché la possibilità di intervenire da remoto ed il continuo monitoraggio riduce gli interventi tecnici on-site e prolunga notevolmente il ciclo di vita dei sistemi diagnostici.”

Un’idea innovativa per garantire qualità del servizio e sostenibilità economica senza mai trascurare quella ambientale.

Note su GBS – Global Biomedical Service

Specializzata nella vendita, noleggio, installazione, assistenza e riparazione di apparecchiature sia nuove che ricondizionate, tra cui risonanze magnetiche a basso e ad alto campo, TC multislice, ecografi, sistemi di radiologia digitale, gabbie di Faraday ed edilizia sanitaria, GBS si posiziona come il partner d’eccellenza per i centri diagnostici in Italia e nel resto del mondo. Nel 2023 la GBS Global Biomedical Service di Castel San Giorgio, è stata certificata tra le migliori startup d’Italia dal Politecnico di Torino attraverso il Social Innovation Monitor, per il “Report completo sulle startup a significativo impatto sociale e ambientale 2023”. In qualità di azienda di commercializzazione di apparecchiature di diagnostica per immagini ricondizionate e nuove dei principali brand, quali General Electric, Siemens, Esaote, Anke, Lanmage, Paramed, Philips, Fujifilm/Hitachi, Canon/Toshiba, Samsung/NeuroLogica, Technix, Intermedical, Tecno-Gaz, Vatech, Angell, GMI e Vinno.