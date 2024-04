Aeroporto, “Salerno rischia figuraccia”: l’allarme

di Rita Milione

Con l’apertura dello scalo aeroportuale di Salerno non tutti i servizi saranno pronti e questo potrebbe danneggiare l’immagine di Salerno: questa è la preoccupazione – come riporta il quotidiano Le Cronache – manifestata da Antonio Sada dell’omonimo gruppo, che da sempre si occupa di Packaging.

“Da tanti anni attendevamo questo momento, sebbene con una leggera preoccupazione perché non tutti i servizi saranno pronti per l’11 luglio e quindi corriamo il rischio che un cattivo nome di Salerno si possa diffondere in Europa e anche nel mondo – ha dichiarato Sada –. Con l’apertura dello scalo non ci saranno servizi adeguati a ricevere un traffico di inizialmente 250 mila presenze e poi tanti di più, fino ad arrivare a 4 milioni ma per allora tutti i servizi saranno pronti”.

L’intervento dell’assessore alla Mobilità del Comune di Salerno Rocco Galdi: “Stiamo cercando di lavorare al meglio, ovviamente ci sono tante considerazioni di cui tenere conto, varie ipotesi ma tenteremo di non farci trovare impreparati per l’apertura dell’aeroporto”.