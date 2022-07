Guenda Goria in ospedale per una gravidanza extra-uterina

In lacrime, con la voce rotta dal pianto, Guenda Goria ha annunciato a tutti suoi fan, via Instagram, che al momento è ricoverata in ospedale, e che dovrà presto operarsi. L’attrice romana infatti stava da tempo portando avanti una gravidanza extra-uterina, a sua insaputa, che le ha provocato un forte malessere.

“Sono qui in ambulanza con due giovani volontari. Ho avuto una forte emorragia e poi sono svenuta. Adesso mi stanno facendo una flebo e un antidolorifico, poi mi porteranno in ginecologia per capire come sto”, ha esordito con un primo video su Instagram.

La donna ha poi aggiornato i suoi fan con il seguito della diagnosi: “Vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. Ho fatto una visita ginecologica e ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto. Mi dicono che mi devono operare d’urgenza”, ha raccontato l’attrice.

Guenda Goria aveva già raccontato tramite i social i suoi problemi di salute. È infatti risaputa la sua endometriosi, una patologia a proposito della quale la consapevolezza generale è cresciuta solo negli ultimi anni. Inoltre, di recente, Guenda aveva dichiarato di sentirsi pronta a diventare madre, anche grazie all’amore per il compagno Mirko Gancitano, entusiasta all’idea di avere una famiglia con lei. Ora ai fan di lei non resta che aspettare l’esito dell’operazione, sperando che tutto si risolvi per il meglio.