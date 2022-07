Morta Ivana Trump, l’ex moglie di Donald: aveva 73 anni

Ivana Trump è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento a New York. L’annuncio della sua morte è arrivato proprio da parte del suo ex marito Donald, con il quale aveva condiviso tanti anni di vita e carriera. “Sono molto triste nell’informare tutti coloro che l’hanno amata che Ivana è morta nella sua casa di New York City” ha annunciato l’ex capo di Stato.

Inoltre, ad un giorno dall’annuncio della sua morte, arrivano anche le testimonianze della proprietaria del locale in cui Ivana Trump ha trascorso le ultime ore della sua vita. “Sembrava leggermente stanca, ma sembrava stesse bene e non avesse problemi di salute” ha dichiarato la donna.



Secondo quanto riportato dal The Sun, l’ex first lady, si era recata all’Altesi Restaurant per cenare. Si trattava di uno dei suoi ristoranti preferiti della zona, lo frequentava spesso. “Come sempre mi ha chiesto come stavo, lei ci ha sempre sostenuto, e abbiamo avuto una conversazione normalissima, come quasi ogni volta che l’ho vista. Non pensavo avesse problemi di salute, sembrava forse un po’ stanca, ma per il resto sembrava a posto” ha detto la ristoratrice. “Sono un pop’ sotto shock in questo momento abbiamo visto un gran fermento sotto il suo appartamento, ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Era davvero una persona meravigliosa” ha concluso la donna.