Guendalina Tavassi derubata. L’ex naufraga afferma: “Vi auguro tutto il male”

Bruttissima disavventura per Guendalina Tavassi. L’ex naufraga della sedicesima edizione de l’Isola dei Famosi è stata derubata nella stazione di Milano e si sfoga così sul suo profilo Instagram:

“Mi hanno lasciato per terra, mi hanno rubato il portafogli in stazione, c’erano soldi, carte, addirittura l’anello, il rosario di mia nonna, tutti i documenti, rubato dentro la stazione a Milano […] Stavo per perdere il treno ma si attaccano al c***o, le carte le ho bloccate, vi potete levare le cose dei denti con le carte. Ho fatto beneficenza e Dio queste cose le vede e mi ripagherà di tutto, il rosario di nonna e le foto veramente mi è dispiaciuto […] State attenti a Milano perché la cosa che hanno fatto con me è stata stupidissima però viene spontaneo fare: avevo la borsa, mentre passavo uno ha cominciato a urlare, io mi sono girata e questo continuava a urlare, e la compare è passata mentre io mi giravo a guardare questo che urlava… Vi auguro tutto il male, voglio che morite presto”.