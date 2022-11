Guerra in Ucraina: gli aggiornamenti di oggi, 15 novembre

La guerra in Ucraina continua. Scopriamo, insieme, quali sono gli aggiornamenti e le novità.

Guerra in Ucraina: la riconquista di Kherson

Dopo aver respinto l’invasione russa iniziata il 24 febbraio l’esercito ucraino ha riconquistato la regione di Kherson.

La situazione a Kiev

Kiev vive un momento difficile: raid russi hanno distrutto un terzo delle infrastrutture energetiche ucraine.

Gli aggiornamenti di oggi, 15 novembre

Ore 14:59 Nuovi bombardamenti sull’Ucraina

Ore 15:01 Mosca: “Nessuna pace, da Kiev proposte irrealistiche per le trattative”

Per il ministro degli esteri russo Lavrov, le condizioni dell’Ucraina per ricominciare le trattative sono “irrealistiche”. Queste condizioni sono:

Il ripristino dei confini territoriali ucraini

Compensazioni per le vittime dell’invasione

I criminali di guerra dovrebbero fare i conti con la giustizia

Ore 15:49 Esplosioni segnalate a Kiev e a Leopoli

I frammenti di un missile russo colpito dalla contraerea ucraina sono caduti su un palazzo nell’area di Druzhba Narodiv. È possibile che ci siano delle state delle vittime.

Guerra In Ucraina: le parole di Zelensky a Kherson: “Siamo pronti per la pace”

Ieri 14 novembre 2022 il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato la città di Kherson ed ha affermato: “Stiamo andando avanti. Siamo pronti per la pace, la pace per tutto il nostro Paese”. Zelensky ha ringraziato la Nato e gli altri alleati per il loro sostegno nella guerra contro la Russia.